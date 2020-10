Világrekordot állítottak fel a texasi tini hosszú lábai

Maci Currin csupa láb, ami azt jelenti, hogy teljes magasságának 60 százalékát hosszú lábai teszik ki. A 17 éves texasi lány két Guiness-rekordot döntött meg, a korábbi leghosszabb női és a leghosszabb tini láb tulajdonosát is lekörözte.

Maci egyik lába 134,6 centi, míg a másik picit rövidebb, 134,1 centiméter. A leányzó különleges adottsága az anyukáját is meglepte, aki szerint különleges géneknek köszönheti végtelen lábait.

A 208 centis tini családjában egyébként mindenki magasabb az átlagnál, apja 195, míg testvére 193 centi -

írja a People.

