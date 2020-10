Súlyos agydaganattal diagnosztizálták a fiatal brit énekest

Megosztás Tweet



Orvosai szerint Tom Parker nem műthető.

A 32 éves Tom Parker állapota igen súlyos, az orvosai ugyanis operálhatatlannak minősítették a nála diagnosztizált négyes stádiumú agydaganatot. A The Wanted együttes énekesének felesége mindeközben második gyermekükkel várandós, és megvan rá az esély, hogy nem láthatja megszületni gyermekét.

"Tudtam, hogy valami nincs rendben, de erre egyáltalán nem számoltam" - nyilatkozta Parker az OK! magazinnak, aki ennek ellenére sem adja fel a küzdelmet.

A 2010-es években óriási sikereket ért el az énekes a The Wanted fiúbandával, akik olyan slágerekkel kerültek a toplisták élére, mint a All Time Low vagy a Glad You Came. Egy kisebb kihagyás után beválogatták a Grease darabba, mellyel körbeturnézta a fél világot, majd a Celebrity Masterchef elődöntőjéig jutott.

Tom 2018-ban vette feleségül Kelsey Hardwicket, akivel van egy 16 hónapos kislánya, Aurelia, és úton van a következő baba is.