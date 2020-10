Senki sem hitte, hogy Gordon Ramsay fia ennyire vagány

Gordon Raysay legidősebb fia úgy döntött, nem lép apja nyomdokaiba, sőt, olyan pályát választott, ami nem is állhatna messzebb a főzéstől - írja a People magazin. Jack Ramsay ugyanis beállt a brit tengerészgyalogságba!

A büszke apa megindító posztban számolt be fia döntéséről:

Gordon legifjabb fiával, a 17 hónapos Oscárral pózol a 20 éves nagyfia mellett, a képen pedig nagyon is jól látszik, mennyire örül gyermeke sikerének.

Gordon Ramsay's Son Jack Joins Royal Marines: 'You've Made Me Feel Like the Proudest Father'​ https://t.co/GmMJQr1tuj

— People (@people) October 9, 2020