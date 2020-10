Nős férfiba szeretett bele a Mamma Mia! sztárja

Megosztás Tweet



A feleség a hírekből tudta meg, hogy férje félrelépett.

Lily James és a nála 19 évvel idősebb Dominic West Rómában romantikázott, noha a sármos színész 2010 óta házasságban él Catherine Fitzgeralddal.

A Mamma Mia! szépsége és kollégája júliusban kezdtek együtt dolgozni a BBC-nek készülő, The Pursuit of Love című alkotáson és feltételezhető, hogy a kelleténél kicsit közelebb kerültek egymáshoz a forgatáson. A róluk készült lesifotókon is látszik, hogy ez bizony már túl van a munkakapcsolaton.

A Daily Mail beszámolója szerint, West felesége még csak nem is sejtette, hogy probléma lenne a kapcsolatukkal. A bulvársajtóból értesült, hogy férje egy fiatal színésznővel csalja.

"Catherine látta a képeket és teljesen kiborult. Dominic fel sem veszi neki a telefont. Sokkos állapotban van, semmit nem sejtett az egészből. Abban a hitben volt, hogy boldog házasságban élnek" – nyilatkozta az asszony egy barátja.