Házi kedvencet rendeltek az interneten, tigriskölyköt kaptak

Egy franciaországi pár 2018-ban körülbelül kétmillió forint értékben vásárolt online egy szavanna macskát, ami az afrikai szervál és a házi macska keresztezésének hibridje. A fajta beszerzése nem egyszerű, hiszen ritka állatról beszélünk, de tartása teljesen legális az országban.

Amikor megérkezett a rendelt cica, a pár azonnal értesítette a rendőrséget, mert a csomagban egy veszélyeztetett szumátrai tigris lapult. A nagyjából négyszáz egyedet számláló fajt bundájáért, csontvázáért és egyéb testrészeiért pusztítják. Az erdőirtás és az orvvadászat a faj teljes kihalását fenyegeti.

French Couple Who Tried to Buy a Pet Savannah Cat Online Gets Tiger Cub Instead: Report​ https://t.co/eNTzaJcfe9

— People (@people) October 12, 2020