Chris Pratt megőrül ezért a magyar játékért

A Jurassic World sztárja addig fejlesztette képességeit, míg már kevesebb, mint egy perc alatt képes kirakni a világszerte népszerűségnek örvendő Rubik-kockát.

A galaxis őrzői-filmek Űrlordja megszállottja lett a hazai találmánynak és addig gyakorolt, amíg el nem érte a teljesítendő célt. Sikeréről pedig Instagramon számolt be egy videóban, amiben meg is mutatta, hogyan rakja ki egy profi a Rubik Ernő által tervezett ikonikus játékot – írja a Daily Mail.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon chris pratt (@prattprattpratt) által megosztott bejegyzés, Okt 9., 2020, időpont: 7:13 (PDT időzóna szerint)

Egész évben azzal próbálkoztam, hogy egy percen belül kitudjam rakni a Rubik-kockát és kiposztolhassam Instagramra. Végre megcsináltam! A világrekord öt másodperc, de ahhoz már sötét mágia kell, nem? Szóval ez nálam nem jön szóba. Csak viccelek. Azok a srácok, akik képesek tíz másodperc alatt kirakni, ők az igazi hőseim. Karanténba kerültél? Szerezz egy Rubik-kockát!

A játék évtizedek óta foglalkoztatja a kicsiket és a nagyokat is. A háromdimenziós logikai fejtörő már több hírességet is magával ragadott, mint Will Smitht, Justin Biebert vagy George W. Busht. Ám akadtak olyanok is, mint David Hasselhoff, aki azt mondta, még soha egyszer sem sikerült kiraknia.