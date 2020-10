Meghalt a Goldfinger aranytestű színésznője

A színésznő egyik leghíresebb szerepe Sean Connery mellett, a Goldfinger című harmadik Bond-filmben volt, amiben a főgonosz első áldozatát alakította, de játszott a The Beatles Egy nehéz nap éjszakája vígjátékában, illetve visszatérő szereplője volt a jellegzetes angol humorról elhíresült Folytassa-sorozatnak – írta a Variety.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2

