Gal Gadot lép Elizabeth Taylor nyomdokaiba, mint Kleopátra

A filmet a Wonder Woman rendezőjére bízták.

Hamarosan tejben fürödhet a Csodanő! Gal Gadotra osztották ugyanis az egyiptomi királynő, Kleopátra szerepét Petty Jenkins új filmjében. A Paramount Pictures gondozásában készülő történelmi drámában összeszokott párosként dolgozik majd együtt Gadot és Jenkins, akik a Wonder Woman első és második részét is tető alá hozták.

A film egyébként Gal Gadot ötlete volt, aki így a produceri feladatokból is kiveszi majd a részét. A Deadline értesülései szerint a Paramount számára óriási győzelem, hogy elnyerte ezt a projektet, hiszen olyan stúdiók is versenyben voltak a filmért, mint a Universal, a Warner Bros, a Netflix vagy az Apple. A történetet Laeta Kalogridis írja, ahogy a vezető producer is ő lesz.

A fáraónő már többször is megihlette Hollywoodot, de talán a Joseph Mankiewicz rendezte 1963-s verzió aratta a legnagyobb sikert, melyben Elizabeth Taylor volt Kleopátra, Marcus Antonius szerepében pedig Richard Burtont láthattuk.