Whoopi Goldberg beismerte, hogy készül az Apáca show 3

Whoopi Goldbergnek nagy hírei vannak! A színésznő egyik legnépszerűbb szerepében térhet vissza hamarosan.

James Corden Late Late Showjában történt a nagy bejelentés, miszerint dolgoznak az Apáca show harmadik részén, visszatérnek tehát az éneklő nővérek.

