Sophie Turner alakja egészen elképesztő, meg se látszik rajta a szülés

Sophie Turnert és Joe Jonast első alkalommal sikerült lefotózni, amint újszülött gyermekükkel, Willával sétálni indultak Los Angeles utcáin -írja a Dailymail.

A fekete babakocsit Joe tolta ciklámenszínű hajjal, póló/ing-kombinációban és tornacipőben, míg Sophie, akárcsak Joe, maszkot viselve, napszemüvegben, pólóban és bakancsban sétált.

NEW Sophie Turner and Joe Jonas are seen for the first time with their firstborn daughter Willa on family stroll in LA pic.twitter.com/mBtdEZiLvw

— best of sophie turner (@badpost_sophiet) October 8, 2020