Felháborító, amit Tom Cruise-ék művelnek egy római kórházban

A Mission Impossible 7. című film kórházi forgatása ellen tiltakoznak az ott dolgozók Rómában.

Négy napon át forgat a filmes stáb az I. Umberto kórházban, ahol a többi beteg mellett 150 koronavírus-fertőzöttet is kezelnek, közülük 12 embert intenzíven ápolnak.

BEHIND THE SCENES: Actors @TomCruise and Hayley Atwell are seen on the set of the movie "Mission Impossible 7" in Rome, Italy. (Photo: Elisabetta A. Villa/GC Images) #TomCruise #HayleyAtwell #MI7 #MissionImpossible7 #movienews #entertainment #rome #italy pic.twitter.com/qyPynChZJe

— On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) October 6, 2020