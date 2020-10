Kristen Stewart tényleg a tökéletes Diana hercegné akar lenni

Kristen Stewart alakítja Diana hercegnét a Spencer című filmben, amely a chilei Pablo Larraín rendezésében készül. A rajongók már a szerep kiosztásakor elégedetlenkedtek a stúdió választása miatt, így a színésznőn különösen nagy a nyomás, hogy megfeleljen az elvárásoknak, hisz mégis csak Lady Diről van szó, ez nem a Twilight.

Kristen Stewart reveals how she is preparing to play Princess Dianahttps://t.co/Sb6j4MMagY

— TODAY (@TODAYshow) October 7, 2020