Egy bikini, ami 153 millió forintot érhet egy lelkes rajongónak

Ursula Andress svájci filmsztárnak az első James Bond-filmben viselt bikinije akár félmillió dollárért (153 millió forint) is elkelhet egy akción az előzetes becslés szerint.

The ivory-colored bikini worn by Ursula Andress in “Dr. No” - the first Bond movie - is up for auction in Los Angeles with an estimated price of up to $500,000https://t.co/niUYlGf4Wf

— WION (@WIONews) October 8, 2020