Betörtek Cristiano Ronaldo otthonába

Egy személyes tárgyat is magával vitt a tolvaj.

A rendőrség betörés gyanújával indított eljárást az ügyben. A tettesnek már többször meggyűlt a baja a törvénnyel, így a kamerák segítségével, könnyűszerrel azonosítani tudták a rendőrök.

A Daily Mail beszámolója szerint, a világhírű focista hét emeletes madeirai luxuslakásába egy nyitva hagyott garázsajtón keresztül surrant be a tolvaj. Amikor meglátta, hogy az egyik karbantartó bemegy a házba, kapott az alkalmon és belopódzott ő is. Az eltulajdonított tárgyak között volt Christiano egy aláírt Juventus meze is.

Az ingatlanban Ronaldo édesanyja, Dolores és bátyja, Hugo tartózkodott éppen, akik értesítették a helyi szerveket a betörésről, amint megszólalt a riasztó a lakásban.

A válogatott futballista egy Portugália–Spanyolország mérkőzésen vett részt a rablás időpontjában, felesége, Georgina Rodriguez pedig a párizsi divathéten volt.

A Juventus támadója és családja legutóbb akkor lakott a lakásban, amikor a koronavírus-járvány első hulláma alatt szünetelt a Serie A (olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság), de amint lehetett, visszautaztak Olaszországba.