Áll a bál a királyi palotában: a hercegi pár újabb botránya

Már tavaly is hatalmas felháborodást keltett, amikor a sussex-i pár felrúgta a több évtizedes ünnepi hagyományokat és kihagyták a szokásos sandringhami családi karácsonyt – számolt be a Daily Mail.

Távolmaradásukat 2019-ben azzal indokolták, hogy meghitt szentestét szeretnének együtt tölteni hármasban, kisfiúkkal Archie-val, ami érthető is, hiszen tavaly úgy döntöttek, szakítanak a brit uralkodóházzal, és saját lábukon próbálnak szerencsét az amerikai kontinensen. Noha II. Erzsébet többször írt a hercegnek, hogy bármikor visszavárja őket, úgy tűnik, ez nem most karácsonykor lesz.

Egy bennfentes elárulta, hogy Meghan és Harry még nem állnak készen, hogy idén újra a családdal töltsék az ünnepeket, mert botrány 2020-ban is bőven akadt a hercegi pár és a palota körül egyaránt.

