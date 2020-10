Megindító sorokkal búcsúztatják a rockvilág nagyjai Eddie Van Halent

A rockvilág legnagyobb sztárjai egy emberként rótták le tiszteletüket a kedden elhunyt gitáros, Eddie Van Halen emléke előtt a közösségi médiában. Többen kiemelték: a zenész forradalmasította a gitározást.

"Legyen áldott gyönyörű kreatív szíved! Szeretlek Eddie Van Halen, Los Angeles-i srác voltál, igazi rocker. Remélem, ma este már Jimi Hendrix-szel jammelsz" - tweetelte Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa.

Oh man, bless his beautiful creative heart. I love you Eddie Van Halen, an LA boy, a true rocker. I hope you jam with Jimi tonight. Break through to the other side my brother. https://t.co/XpcTlPJq9A

— Flea (@flea333) October 6, 2020