Jessica Chastain kémcsapata megmenti a világot: itt a 355 előzetese!

A nem akármilyen női szereplőgárdával jelentkező mozi, előzetest kapott és a premier dátumról is lerántották a leplet.

Amikor gyönyörű nők mentik meg a világot. Ez lesz a 355, melyben a főszerepekben, Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz és Bingbing Fan lesz látható.

Az öt elit kém, a világ különböző pontjairól, összefog egy nagy közös ellenség ellen, hogy megakadályozzák a III. világháború kitörését. A 355-ös kódnév eredetileg egy kém fedőneve volt, de azóta, azokat a női CIA ügynököket rejti, akiknek titkos a személyazonosságuk.

A 355 film ötlete Chastain fejéből pattan ki, A Bin Láden hajsza forgatásán. Terveit Simon Kinbergnek vázolta, aki az X-men: Sötét Főnixet is rendezte. Kinberg azonnal lecsapott a projektre, így ismét a rendezői székben foglalhat helyet. A stábhoz még Sebastian Stan és Édgar Ramirez is csatlakozik – írja a Just Jared.

A film 2021. januárjában debütál a külföldi mozikban, remélhetőleg itthon sem sokkal később.