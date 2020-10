Észbontóan néz majd ki Henry Cavill a The Witcher 2. évadában

Megosztás Tweet



A színész maga mutatta meg, hogyan feszít új páncéljában a forgatásokon.

A tavalyi év szenzációjaként robbant be a Netflixen a Vaják című középkori fantasysorozat Andrzej Sapkowski lengyel író azonos című regényei alapján.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Henry Cavill (@henrycavill) által megosztott bejegyzés, Okt 5., 2020, időpont: 5:59 (PDT időzóna szerint)

A második évad forgatása már zajlik, és előzetes hírek alapján még el fog tartani egy ideig, hiszen a koronavírus-járvány a The Witchert is sújtotta, a munkálatok itt is csúsztak – írta a Collider.

Henry Cavill addig is pár képpel kedveskedett a rajongóknak, amin Geralt teljes fegyverarzenálban látható, és kijelenthetjük, a jelmezesek most is kitettek magukért, a Fehér Farkas ismét veszedelmes külsőt kapott a feszülő bőrszerkóval és a szörnygyilkos karddal.

Ha megkérdezik, hogy mi történt ezekkel a gonosz emberekkel, mondd meg nekik, hogy a Farkas megharapta őket. A Fehér Farkas. Figyelmeztesd őket, hogy mindig pillantsanak a hátuk mögé, mert egy nap megfordulnak és meglátják a Farkast.

A színész saját Instagram-oldalán osztotta meg a fotókat, amik egyben az első hivatalos képei az érkező évadnak. A poszthoz Sapkowski könyvéből vett idézetet választott.

Henry Cavill nem titkoltan hatalmas rajongója volt a könyveknek, így külön kérte, hogy ő játszhassa a főszereplő Ríviai Geraltot, és talán mondhatjuk, hogy karrierje eddigi legjobb alakítását nyújtotta a sorozatban.

