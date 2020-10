Alicia Keys elárulta szép bőrének titkát

Megosztás Tweet



Megfizethető, de csakis celebdimenzióban.

Rendben, lehetséges, hogy idehaza sem vészes a tízezer forint körüli arctisztító kozmetikum, de azért egy átlagos magyar család nem engedheti meg magának.

Alicia Keys Grammy-díjas amerikai énekesnő és dalszerző (MTI/AP/Invision/Andy Kropa)

Ha viszont úgy nézzük, hogy egy világhírű énekes esetében a 39 amerikai dollár valójában egy szabad szemmel nem is látható összeg, akkor Alicia Keys praktikája kifejezetten szimpatikus lehet rengeteg olyan nő számára, aki hozzáférhető és megfizethető kozmetikumot szeretne vásárolni.

A termékben található citrus- és kókuszszármazékok jó hatással vannak az arcbőrre, és tökéletesen bevált Alicia számára. A további adalékok, úgymint a citromfű és a grapefruit pedig fényesebbé teszik a bőr felületét, valamint csökkentik a zsírosodást - írja a Hollywoodlife.

Most, hogy Alicia Keysnek bevált ez a kifejezetten nem csillagászati összegekbe kerülő kozmetikum, és erről be is számolt, vélhetően elkapkodják majd a boltokból a terméket.