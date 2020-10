Vilmos herceg meg akarta akadályozni testvére házasságát

Az uralkodói család önéletrajzírója, Robert Lacey könyvet írt Battle of Brothers (Testvérek harca) címmel, ami október 20-án kerül a boltok polcaira, az előrendelések száma alapján pedig ez lehet az új, legjobban fogyó regény a szigetországban.

Az író exkluzív interjút adott a The Daily Mailnek, amiben pár morzsát is elszórt a rajongóknak. Például, hogy Vilmos azon volt, hogy lebeszélje testvérét a Meghannal való gyors házasságkötésről. Harry és a ma már sussex-i hercegné 2016-ban ismerkedtek meg, két évvel később pedig oltár elé álltak. Ezt a cambridge-i herceg túl elhamarkodottnak találta, hiszen ő a feleségét majd tíz éven át "tesztelte", hogy valóban Katalin-e a megfelelő választás számára.

Exclusive: Explosive new book by @robertlacey_com will reveal what really happened at the Sandringham Summit https://t.co/Eg7xau2JB2 pic.twitter.com/gUomtwW7ig

— Tatler (@Tatlermagazine) September 28, 2020