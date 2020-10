Millie Bobby Brown feladta volna karrierjét a Trónok harca miatt

A színésznőt számtalan visszautasítás érte az évek alatt, de a népszerű George R. R. Martin regénye nyomán készült sorozat meghallgatásának sikertelensége már csak hab volt a tortán.

Millie nagy álma volt, hogy szerepelhessen a Trónok harcában, ahol Lady Lyanna Mormont karakterére pályázott, de az állást végül nem ő kapta meg.

"Nagyon csalódott voltam, amikor visszautasítottak, de ez a szakma már csak ilyen, tele van kudarccal. Meghallgatásokra jártam, szinte bármit elfogadtam volna. Akkor jött Lady Lyanna szerepe, amit annyira szerettem volna, de nemet mondtak. Ez majdnem derékba törte a karrieremet." – mesélte a 16 éves sztár Jimmy Fallon műsorában.

