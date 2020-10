Húszéves a Szívek szállodája – ezt üzente Lauren Graham a rajongóknak

A Gilmore Girls – magyar fordításban, a Szívek szállodája – húszéves lett. Egészen pontosan 2000. október 5-én sugározta az első részt a The Warner Bros. Television. A széria minden idők egyik legkedveltebb filmsorozatai közé tartozik, hazánkban még most is ismétlik, annak ellenére, hogy 2007-ben elkészült a befejező epizód.

Your kindness and devotion to this show have brought me so much joy over the years. I’m so grateful, to say the least, and I love you all. xL https://t.co/BJC2LGmB0m

— Lauren Graham (@thelaurengraham) October 5, 2020