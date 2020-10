Jó hír a Stranger Things rajongóinak – ekkor érkezhet a folytatás

Ahogy szinte minden Hollywoodban, televíziók is leálltak a produkcióik forgatásával, így történt meg, hogy a Stranger Things szereplői is csupán néhány napot dolgoztak az új évadon.

A Dailymail információi szerint azonban a múlt hét óta ismét forgat a stáb, melyről több lesifotó is napvilágot látott.

Hat hónapnyi szünet után ismét Atlantában vannak kedvenceink, köztük Natalia Dyer, Gaten Matarazzo és Sadie Sink.

Stranger Things 4, shot at Hawkins High School today. The shooting continues with caution, the episode they shot is already halfway. pic.twitter.com/eU9xVdQypX

— Stranger Things (@Hahaha71145397) October 2, 2020