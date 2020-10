Húszéves a Linkin Park ikonikus lemeze

Megosztás Tweet



Különös csemegével készülnek a rajongóknak.

Az amerikai nu-metal vonal úttörője volt a Linkin Park. Nemcsak jól művelték a szakmát, hanem világhírűvé tették saját magukat, és egycsapásra mindenki elementáris hatásként kezdte értelmezni a rapes, üvöltős, de a dallamos énektől sem mentes újfajta rockzenét.

A banda meghódította a világot, a Hybrid Therory bemutatkozó nagylemez pedig húszmilliós eladást produkált, amit már rég nem Michael Jackson-i mércével kell mérni, hiszen boldog-boldogtalan illegálisan töltötte le a zenét akkoriban. A 20 milliós eladás az óriási dolog volt a kétezres évek elején.

Chester Bennington énekes 2017-es öngyilkossága óta először jön össze október 9-én a csapat többi tagja, hogy interjút adjon a jubileum apropóján. Továbbá egy különleges live-streammel kedveskednek, ami egy sosem látott korabeli koncertfilm lesz - írja a Billboard.

És ha ez még mind nem lenne elég, akkor a Hybrid Theory is kap egy újrakiadást, melyen korai slágerek, például az In The End demóváltozata is megtalálható lesz bónuszként.