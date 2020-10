Nyílt utcán támadták meg a Drágám, a kölykök összementek színészét

Rick Moranis zseniális karakterszínésze volt a nyolcvanas éveknek. Sok magyar filmrajongó emlékszik szerepeire a Szellemirtókból, az Úrgolyhókból, a Rémségek kicsiny boltjából, de leginkább a Drágám, a kölykök összementek családapája hozta el számára a világhírnevet.

A 67 éves Rick Moranist arcon ütötték New Yorkban otthona közelében a nyílt utcán. A támadást közterületi kamera rögzítette, támadóját azóta is keresik - írja a People magazin.

A videót látva Amerika kapitány, azaz Chris Evans teljesen kiborult. "Forr a vérem! El a kezekkel Rick Moranistól! Meg kell találni ezt az embert!"

My blood is boiling. Find this man. You don’t touch Rick Moranis. https://t.co/VXBbTjdDwa

— Chris Evans (@ChrisEvans) October 2, 2020