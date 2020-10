Michelle Obama lélegzetelállítóan mutatott ebben a koktélruhában, mely most aukcióra kerül

Barack Obama volt amerikai elnök gimnáziumi kosárlabdamezére és felesége, Michelle Obama egy még a fehér házi időkben viselt koktélruhájára licitálhatnak az érdeklődők a Julien’s Auctions decemberi árverésein Beverly Hillsben.

A cocktail dress worn by Michelle Obama during her time at the White House and a basketball jersey worn by Barack Obama at high school will be up for auction in December https://t.co/xW0nJCDZWE pic.twitter.com/anAkFZvaPW

— Reuters (@Reuters) October 1, 2020