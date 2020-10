Eddie Murphy valójában nem színészi karrierről álmodott

Megosztás Tweet



Hiába a tehetsége, komikusként jobban szerette a közönség.

A mai közönség zseniális komikusként tartja számon Eddie Murphyt, és a fiatalabb nézők jó része talán nem is tudja, hogy a sztár annak idején énekesi karrierről álmodott.

Erre minden alapja megvolt, mert 1985-ös Party All the Time című száma második lett az amerikai toplistán, első lemeze pedig félmillió példányban kelt el, így aranylemeznek minősült. Ezt újabb két lemez (So Happy, Love’s Alrigt) követte 1989-ben és 1993-ban, de egyik sem lett különösebben sikeres, és még az sem lendítette előre Murphy zenei karrierjét, hogy a Whatzupwitu című számot Michael Jacksonnal duettben énekelte.

Bár később is adott ki dalokat, a színész letett az énekesi karrierről. A zene iránti rajongása azonban nem szűnt meg, és ezt a szenvedélyét kiélhette a Dreamgirls című filmben, ahol egy popsztárt alakított. Nem csoda, hogy a kritikusok szerint ez az egyik legjobb alakítása.

Visszatérnek a folytatásban az eredeti főszereplők (Fotó: Instagram)

Murphy hamarosan visszatér az Amerikába jöttem 2-ben. A történet azzal indul, hogy a főhős hercegből hamarosan király lesz távoli hazájában, ám ismét Amerikába megy, miután megtudja, hogy van egy fia.