James Cameron elkészült az Avatar folytatásával

James Cameron befejezte az Avatar 2. forgatását, és már az Avatar 3. felvételei is 95 százalékban elkészültek – számolt be róla a Variety.

Director #JamesCameron reveals in a chat with @Schwarzenegger that filming has completed on #Avatar2 https://t.co/8PcwHDBsBq

— ET Canada (@ETCanada) September 27, 2020