Mel Gibson folytatja - jön a Passió második része

A készülő alkotás Krisztus feltámadását kíséri nyomon.

Már tavasszal felröppentek a hírek, hogy leforgatnak még egy filmet, de most a korábban Jézust alakító Jim Caviezel is megerősítette ezt – számolt be a New York Post.

Jim Caviezel (Fotó: Getty Images)

A főszereplő nemrég kapta kézhez a forgatókönyvet, amiről egy rádiós műsorban mesélt.

"A film valóban elkészül, a címe pedig Passió: Feltámadás lesz. Akár a történelem legnagyobb alkotása lehet majd, de mostanában már nem készülnek vallásos filmek, inkább csak szuperhős mozik, de nekem lehetőségem volt/van eljátszani a legnagyobb hőst, aki valaha élt, Jézus Krisztust."

A 2004-es kasszasiker világszerte vegyes érzelmeket váltott ki a közönségből az antiszemita kijelentéseivel és a keresztre feszítés ábrázolásával, és bár botrány övezte a megjelenést, az tagadhatatlan, hogy a 30 millió dolláros költségvetésű film, végül 612 millió bevételt hozott, így még akár indokolt is lehet, hogy Mel Gibson a második részre így utalt: "a filmek Mount Everestje lesz".