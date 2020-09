John Lenon 80 éves lenne - fiával készül az emlékműsor

Megosztás Tweet



Kétrészes rádiós showműsorban emlékeznek meg a zenészről októberben.

Sean Ono Lennon, John Lennon kisebbik fia vezeti a néhai Beatles-tag születésének 80. évfordulójára emlékező kétrészes rádiós showműsort a Radio 2 brit csatornán.

Sean Ono Lennon első alkalommal készít interjút Paul McCartney-val az apjához fűződő kapcsolatáról - írja a BBC.com.

"Ma már úgy tekintek vissza rá, mint egy rajongó. Milyen szerencsés voltam, hogy találkozhattam ezzel a jampeccel, aki olyan zenét játszott, amilyet én. Összejöttünk, és hogy kiegészítettük egymást!" - mondta McCartney a Lennonnal való találkozásáról.

A beszélgetés során McCartney eljátssza az egyik legelső Lennon-McCartney dalt, a Just Funt is. A dalt még iskolakerülő tinédzserként írták, hivatalosan sohasem vették fel, bár egy töredéke hallható volt a Let it Be című Beatles-filmben.

A kétrészes dokumentumműsorba, mely október 3-án és 4-én, Lennon október 9-i születésnapja előtt lesz hallható, interjú készült a legendás zenész idősebb fiával, Juliannal és Sean keresztapjával, Elton Johnnal is.

Helen Thomas, a Radio 2 vezetője elmondta: "John Lennon a Radio 2 hallgatósága körében a legnépszerűbb és legjobban szeretett zenész, ezért nagyon örülünk és megtisztelve érezzük magunkat, amiért a mi csatornánkon közvetíthetjük Sean első rádióprogramját, melyben hosszan beszél apjáról testvérével, Juliannel, Paul McCartney-val és Elton Johnnal.

John Lennont negyven éve, 1980. december 8-án, manhattani lakása előtt lőtte agyon Mark David Chapman. A zenész és felesége, Yoko Ono éppen a limuzinjukból szálltak ki, amikor Chapman öt lövést adott le a neki háttal álló Lennonra, akit négy golyó talált el. A helyszínen belehalt a sérüléseibe.