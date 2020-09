Elkaszálták a Supergirlt, így reagált a főszereplő

Megosztás Tweet



A hatodik évaddal véget ér a népszerű sorozat.

A The CW bejelentette, utolsó évadát készíti a Supergirl című szuperhős sorozatának, ami az egyik legnépszerűbb szériája volt a csatornának, a Flash, az Odaát és a Batwoman után – írta a The Hollywood Reporter.

A Supergirlt megformáló Melissa Benoist, Instagram oldalán reagált a produkciót elkaszáló hírre. A színésznőnek hatalmas megtiszteltetés volt ezt az ikonikus karaktert alakítania, de szerinte még így is enyhén fogalmazott.

"Elmondhatatlanul jó látni azt, ahogy a műsor a fiatal lányokra hat, de nem csak rájuk, hanem rám is. Olyan erőt adott, amiről nem is tudtam, hogy megvan bennem. Reményt a legsötétebb napokon és azt is megtanultam, hogy ha összefogunk, sokkal erősebbek lehetünk."

Melissa már alig várja, hogy közösen megtervezzék a mindent lezáró évadot, és ígérete szerint fergeteges részekkel készülnek a rajongóknak.

A befejező epizódok 2021 közepére várhatóak, hogy pontosan mikor, azt még nem lehet tudni, azt viszont már igen, hogy húsz részt terveznek leforgatni, amit szeptember végén el is kezdenek Vancouverben.