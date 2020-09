Nem kell jobb reklám Keith Urban új lemezéhez, ha azt Nicole Kidman méltatja

Megosztás Tweet



Az énekes mindig számíthat a feleségére.

Tizennégy éve vannak együtt, és ma is példamutatóan támogatják a másik szakmai karrierjét. Az 53 éves Nicole Kidman és egy évvel fiatalabb férje, Keith Urban igazán klassz párként funkcionálnak, hiszen Nicole új Instagram-posztjában egy gyönyörűen megkomponált szelfin bújnak össze a láthatóan hűvösebb időben.

"Hallgatva Keith új lemezét, a The Speed of Now Part 1-t, igazán szerelmes érzése támad az embernek" - írja a színésznő.

A követők elolvadtak a gyönyörtől, amint az ausztrál házaspár orcái egymáshoz érnek a képen. "Ó, tökéletes!", "Már meghallgattam, nagyszerű lemez!", ilyen és ehhez hasonló kommentek sorakoznak a poszt alatt.

Nicole-nak és Keith-nek két gyermeke született, Sunday és Faith, de a színésznőnek Tom Cruise-zal való házasságából is van két örökbefogadott gyermeke, Connor és Isabella.