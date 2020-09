Eddig kiadatlan Prince-felvétel került elő

Az I Need a Man egy 1987-es felvétel.

A négy éve elhunyt Prince-től előkerült egy felvétel, melyet 1987-ben rögzített, de eredeti formájában már 1981-ben is készen volt – írja a Billboard.

