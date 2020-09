Zac Efronnal készül a Három férfi és egy bébi remake-je

Zac Efronból apuka lesz, legalábbis a képernyőn. A színész főszerepet kapott a Disney+ -ra készülő Három férfi és egy bébi új változatában.

Az eredeti a 80-as évek egyik legjobb vígjátéka volt Tom Selleck, Ted Danson és Steve Guttenberg főszereplésével, akik egy New York-i lakásban élték a gondtalan szingli férfiak életét, amíg az ajtajuk előtt nem hagyott valaki egy kisbabát.

Could we see Zac Efron with a Tom Selleck mustache in the Three Men And A Baby reboot? https://t.co/P82BoQEmCL pic.twitter.com/Bbs8mqsw0w

— GameSpot (@GameSpot) August 11, 2020