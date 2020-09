Harsányi Levente élő adásban fedte fel titkát

Megosztás Tweet



Egy egészségügyi problémájával kapcsolatban kért segítséget a rádióhallgatóktól.

Harsányi Levente egészségmegőrzési célzattal megosztotta hallgatóival egy titkát a reggeli Talpra magyarban, amiről eddig nem igazán beszélt.

A Petőfi Rádió műsorvezetőjének visszérproblémái vannak, melyet most egy specialista is kiszúrt, akinek tanácsára kedden Levente a további teendőkről, esetleges kezelősről fog konzultálni. Problémáját azért is vállalta fel most ilyen nyíltan, hogy a hallgatók segítségét kérje tapasztalatok, tanácsok tekintetében, hogy mit lehet, és mit érdemes egyáltalán tenni.

Harsányi Levente a Petőfi Rádió stúdiójában (Fotó: MTVA/Petőfi Rádió)

"Van a lézeres kezelés, és vannak orvosok, akik azt javasolják, hogy ki kell venni, de az állítólag vissza is jöhet. De van a tűszúrásos megoldás, amiről még hallottam" - taglalta Levente társműsorvezetőjének, Bikfalvi Tamásnak a lehetőségeket, aki azt javasolta kollégájának, hogy jól gondolja át az operációt, ha csupán esztétikai problémáról van szó.

Remélhetőleg a konzultáción egy kevésbé drasztikus kezelési megoldás is szóba kerül majd, és Levente örömhírről számolhat be legközelebb hallgatóinak.

