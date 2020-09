Megindító fotóval búcsúzik az elhunyt Diana Riggtől lánya

Megosztás Tweet



A színésznő, aki Bond-lányként lett ismert és később olyan produkciókban szerepelt, mint a Trónok harca vagy a Viktória és Albert, 82 évesen hunyt el.

“Az én szeretett, gyönyörű, bátor és briliáns édesanyám. Máris hiányzol!” – írja lánya, Rachael Stirling az Instagram oldalán megosztott fotó alatt, melyen még tiniként látható együtt édesanyjával, Diana Rigger.

Rachael is a színészi pályát választotta, sőt, dolgozott is együtt édesanyjával a The Detectorists című BBBC sorozatban, ahol anya-lánya párost alakítottak.

Diana Rigg 1967-ben (Fotó: Getty Images)

Diana Rigg színésznő csütörtök reggel, otthonában, családja körében hunyt el rákban, melyet márciusban diagnosztizáltak nála.

Hazánkban a Trónok harcából ismerhetik sokan (Fotó: Getty Images)

Diana Rigg az 1961-től 1969-ig futó The Avengers-sorozatban Emma Peel különleges nyomozót alakította, oldalán a Patrick McNee által megformált John Steed ügynökkel. McNee öt évvel ezelőtt hunyt el. Rigg az Őfelsége titkosszolgálatában című James Bond-filmben is szerepelt, ő alakította az egyetlen nőt, akit a 007-es feleségül vett.

A színésznő a Trónok harcában is felbukkant, Olenna Tyrell szerepét játszotta.