Súlya miatt kihagyták a lánybúcsús mókából, így fogta és leadott 36 kilót

Hannah Guthrie életét teljesen megváltoztatta egy lánybúcsú, ahol élete addigi legmegalázóbb élményét tűrte el könnyek nélkül, hősiesen.

FOX NEWS: Woman loses over 80 pounds after being barred from bachelorette party activity due to her weight https://t.co/lJxFQFcNbg

— World News 24 (@WorldNewspk24) September 7, 2020