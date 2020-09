Kardashianék 14 év után búcsúznak az aranytojást tojó műsoruktól

Megosztás Tweet



A 20. évad lesz az utolsó, ami jövőre kerül adásba.

Húsz évadon át, mely 14 évet ölelt fel, futott a Kardashian-család életét bemutató reality show, mely 2021-ben búcsúzik a nézőktől – tudta meg a Just Jared.

A Keeping Up With the Kardashians befejezését Kim Kardashian jelentette be Instagram oldalán, aki nővéreivel, családtagjaival, barátaival együtt súlyos milliókat köszönhet a műsornak.

"A drága rajongóiknak üzenem, hogy nehéz szívvel, de meghoztuk a döntést a családdal, és búcsút mondunk a show-nak. Szavakkal nem lehet kifejezni mennyire hálásak vagyunk azoknak, akik évekig követték az életünket. Örökké becsülni fogjuk az emlékeket, és azokat az embereket, akikkel utunk során találkoztunk" - olvasható a bejegyzésben.

A neves rádiós, Ryan Seacrest indította a műsort 2007-ben, mely a Kardashian-Jenner família csillogó életét követte nyomon.