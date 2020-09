Horrorsztori a palotában: holttestre bukkantak Katalin és Vilmos tavában

Még szerencse, hogy a hercegi pár és gyermekeik jelenleg Anmer Hall-i birtokukon tartózkodnak, mivel a Kensington-palotában horrorfilmbe illő jelenetek zajlanak.

A woman's body has been found in a royal park near the Duke and Duchess of Cambridge's Kensington Palace home https://t.co/OEUzoaR4ie

— SkyNews (@SkyNews) September 5, 2020