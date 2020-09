Ráncfelvarrást kap a Keresztapa III

Megosztás Tweet



Coppola a film 30. évfordulójára újravágta a filmet.

A Paramount bejelentette, hogy a 30 éves évfordulóra a rendező, Francis Ford Coppola újravágta az egész filmet, ugyanis az 1990-ben kiadott harmadik rész, sem a kritikusok, sem pedig a rajongók tetszését nem nyerte el.

Az újraalkotás részeként a rendező megváltoztatta a film elejét és végét, bizonyos jelenetek sorrendjét, a vágóképeket és még zenét is cserélt helyenként. Coppola és csapata továbbá a képminőségén is javított, így az idén decemberre várható (új) film már 4K felbontásban lesz élvezhető – számolt be róla a Variety.

A Mario Puzo regénye nyomán forgatott trilógia befejező és újravágott része az író és a rendező tervei szerint készült, a munkafolyamatokban Coppola szervesen részt vett, így várható, hogy A Keresztapa III. része méltó befejezését láthatjuk az év végén a mozikban.