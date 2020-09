Letartóztatták John Malkovich fiát

A 28 éves Loewy Malkovich-ot, egy elharapódzott Black Lives Matter tüntetésen tartóztatták le az oregoni Portland városában.

Loewy Malkovich was one of the 27 people arrested over the weekend when protests turned violent. https://t.co/IHfVuZj8Tw

— Nine.com.au (@Ninecomau) September 7, 2020