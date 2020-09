Djokovic végtelenül sajnálja, hogy véletlenül torkon ütött egy vonalbírót

Az első helyen kiemelt szerb Novak Djokovicot egy vonalbírónak ütött labda miatt kizárták nyolcaddöntős mérkőzéséről, így befejeződött számára az amerikai nyílt teniszbajnokság.

A teniszcsillag néhány órával később közösségi oldalán kért bocsánatot a történtekért:

"Az egész szituáció miatt elszomorodtam és üresnek érzem magam. Érdeklődtem a vonalbíró állapota felől és hála az égnek, jól van. Hihetetlenül sajnálom, hogy ekkora stressznek tettem ki őt. A kizárásommal kapcsolatban, magamba kell hogy szálljak és fel kell dolgoznom a csalódottságom, egy leckévé kell formáljam, melyet az emberi fejődésem és a gyarapodásom javára fordíthatok" - olvasható a posztban.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw

