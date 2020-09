A Stranger Things szereplőjét kirúgták az iskolából, mert nem tudott olvasni

Megosztás Tweet



Maya Hawke sokáig küzdött a diszlexiával, és a mai napig is nehezen megy neki az olvasás.

A 22 éves Maya Hawke igazi színészcsalád sarja, szülei ugyanis nem mások, mint Uma Thurman és Ethan Hawke. Maya is örökölte tehetségüket, aki olyan produkciókban szerepelt eddig, mint a Kisasszonyok sorozat vagy a Stranger Things harmadik évada. Most pedig a zeneiparban is kipróbálja magát.

Maya Hawke a Velencei Filmfesztiválon (Fotó: Getty Images)

Azonban az ő élete sem fenékig tejfel, komoly megpróbáltatások érték és érik a mai napig is, aki a National People Radionak diszlexiájáról nyilatkozott frissen debütáló zenei albuma, a Blush kapcsán:

"Kirúgtak az iskolából, amiért nem tudtam olvasni. Speciális iskolába írattak, ahova tanulási képességzavarral élők járnak. Sokáig tartott, míg megtanultam olvasni, és még mindig nehezen megy".

Uma Thurman és lánya, Maya Hawke (Fotó: Getty Images/Stephane Cardinale - Corbis)

A fiatal tehetség ma már áldásnak érzi a diszlexiát, ami miatt sokkal kreatívabb személlyé fejlődött. Maya szerint ebben szüleinek is nagyon nagy szerepük volt, akiknek a tanácsaira ma is mindig hallgat.

"Mindkettejük hasonló sikereket könyvelhet el, de a szakmán belül mégis nagyon különbözőek a tapasztalatait. Azt hiszem ez a legnagyobb előnyöm, hogy ismerem a buktatókat és a jó dolgokat, így talán elkerülhetem azokat a mellényúlásokat, amiket a fiatal színészek el szoktak követni."