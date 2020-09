A Trónok harca Tywin Lannistere 73 évesen is a nők kedvence

Megosztás Tweet



Charles Dance egy csinos hölgy társaságában pihen Velencében.

Charles Dance bár nagypapa korban van, ne kardigánban és makkos cipőben képzeljük el, ugyanis a 73 éves színész, aki a Trónok harcában Tywin Lannistert alakította, kirobbanó formában van a velencei tengerparton róla készült képek alapján – írja a Just Jared.

#GameOfThrones actor Charles Dance, 73, put his fit body on display at the beach today! https://t.co/uBASyrcAal — JustJared.com (@JustJared) September 3, 2020

Ez pedig a nála jóval fiatalabb hölgytársasága is így gondolhatja, akivel a habok között szenvedélyes csókban forrt össze.

A színész nemrégiben azzal döbbentette meg a Trónok harca rajongóit, hogy ő is aláírná a petíciót, mely az utolsó évad újraforgatását szorgalmazza, mivel bevallottan ő sem elégedett a végeredménnyel.

Charles a Velencei Filmfesztiválra érkezett Olaszországba, ahol bemutatásra kerül filmje, a The Book of Vision is.