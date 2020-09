Arnold Schwarzenegger szerelemgyereke is Terminátorrá gyúrta magát

Azt eddig is lehetett tudni, hogy Ausztria „ausztrikumának”, Arnold Schwarnezeggernek 22 éves fia, Joseph Baena arcra kiköpött apja. De az sem volt titok, hogy ő is a testépítés szenvedélyének hódol.

Joseph Baena is the spitting image of dad Arnold Schwarzenegger https://t.co/DJmQEgXcRX

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 3, 2020