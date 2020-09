Elhunyt az I Like to Move It előadója, Eric Morillo

Megosztás Tweet



A 49 éves DJ halálának oka egyelőre ismeretlen.

Elhunyt a világhírű DJ, Eric Morillo, aki a Reel 2 Real rapduó tagjaként 1994-ben az I Like to Move It című dalnak köszönhetően egy csapásra világhírű lett.

A dalt 2005-ben feldolgozták a Madagaszkár című mesefilm betétdalaként Riszálom úgyis, úgyis címmel. DJ-ként is szintén ontotta a slágereket, P. Diddyvel együtt készítette a Dance I said című számot.

A zenészt a People magazin értesülései szerint floridai otthonában találták meg, halála körülményei azonban egyelőre nem tisztázottak. A múlt hónapban a sztár DJ ellen vádat emeltek szexuális bűncselekmény gyanúja miatt, és augusztus elején le is tartóztatták, de szabadlábon várta az ügy folytatását.