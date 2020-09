Channing Tatum tündérnek öltözve promózza gyerekkönyvét

Megosztás Tweet



Kislányának, Everlynek írta a történetet a karantén alatt.

Gyerekeknek szóló képeskönyvet írt Channing Tatum. A hollywoodi filmsztár jövő tavasszal megjelenő könyvét hétéves kislányának dedikálta – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A színész hétfőn Instagramján jelentette be, hogy május 4-én jelenik meg első, The One and Only Sparkella című képeskönyve, tette mindezt tündérszárnyakkal a hátán és varázspálcával a kezében.

Mint írta, a karantén alatt sok időt töltött hétéves kislányával és a bezártság alatt felfedezte, hogy benne is él egy gyermek. Erről a gyermekről írt könyvet a lányának.

A könyv főhőse Ella, akit első iskolai napján kicsúfolnak, mert szereti a csillogó dolgokat. Ella papája arra bíztatja a kislányt, hogy ne törődjön azzal, amit mások szólnak, vállalja önmagát, hordja a diszkós cipőit, a csillogós hátizsákját és szalagjait.

A színész kislányának, Everlynek dedikálta a könyvet, akinek édesanyja volt felesége, Jenna Dewan színésznő. A könyvet Kim Barnes illusztrálta.