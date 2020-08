Lady Gaga akváriummal a fején lépett a vörös szőnyegre

Megosztás Tweet



Ha divatról van szó, a dívának senki sem szabhat határokat.

Egyértelmű, hogy Lady Gaga a koronavírus miatt a maszkviselésre szerette volna felhívni a figyelmet a MTV Video Music Awardson, ahol ő maga kilenc különböző szettben, így kilenc maszkban mutatta meg magát – írja a Cosmopolitan.

Lady Gaga akváriummal a fején (Fotó: Getty Images)

A virtuálisan megrendezett gála vörös szőnyegére azonban nem maszkban, hanem az arcot így is maradéktalanul takaró akváriumban érkezett, mely ezzel dobogóssá lépett elő Gaga sokkoló szettjeinek toplistáján, követve egyenesen a hentespultból érkezett "ruháját", amit szintén a VMA-n viselt tíz évvel ezelőtt.

Rendesen megdolgoztak a pénzükért a sztár jelmeztervezői (Fotó: Getty Images)

Az énekesnő egyébként nem ruháinak köszönheti, hogy egész este a reflektorfényben állhatott, hiszen ő nyerte el az év előadója díját, továbbá az év legjobb száma - Rain on Me - is az övé lett, ezt Ariana Grandéval együtt készítette.