Blake Lively humorban könnyedén túltesz Ryan Reynoldson

Születésnapja alkalmából csillantotta meg, hogy van érzéke a szórakoztatáshoz.

Ha igazán mulatságos Instagram-oldal követésére vágynak, akkor Ryan Reynolds és felesége, Blake Lively, akit senkit sem fognak cserben hagyni, a házaspár ugyanis zseniális humorral szórakoztatja magát és a világot.

Blake Lively Shared A Very Horny "Happy Birthday" Message To Herself On Instagram And I'm Dying https://t.co/Mn0zEw7stw — BuzzFeed (@BuzzFeed) August 27, 2020

Reynolds trollkodásai rendszeresen nagy sajtót kapnak, azonban felesége is jó padavannak bizonyul, sőt, olykor gyermekei apját is túlszárnyalja.

A 33 éves Blake kedden ünnepelte születésnapját, erről most egy videót is megosztott követőivel, melyben egyértelművé tette, hogy nem a Ryan által összehozott, csálé torta az igazi szülinapi ajándéka, hanem férje vonzó karizma, amire többször is ráközelített, kidomborítva a lényeget.

"Boldog szülinapot nekem. Imádni fogom!" - idézte Blake-et a Just Jared.