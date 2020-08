Josh Brolin megmutatta, mivel töltötte szabadidejét Budapesten

Megosztás Tweet



Végre ismét emelgethette a súlyokat a színész.

Az elmúlt hetekben Denis Villeneuve rendező és a Dűne sztárjai, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac és Josh Brolin is Magyarországon tartózkodott, hogy leforgassanak néhány plusz jelenetet a mozihoz.

A filmet tavaly a stáb az Origó Filmstúdióban készítette, de vettek fel jeleneteket Norvégiában és Jordániában is. A rendező a koronavírus-járvány miatt még tavasszal leállt a munkálatokkal, melyet a napokban sikerült hazánkban végleg befejezni.

És hogy mivel töltötték a hollywoodi sztárok a fővárosban szabadidejüket? Mindenkiről nem tudunk nyilatkozni, Josh Brolin, aki egyébként is nagy szerelmese a városnak, azonban eljutott néhányszor kondizni. Ez nagy szó volt számára, mivel Amerikában még mindig tombol a járvány, így a termek zárva tartanak.

Istagramján a színész meg is köszönte a terem csapatának a lehetőséget, ami egyébként Arnold Schwarzenegger kedvenc helye is a Budapesten, de emelgette itt már a súlyokat korábban Henry Cavill is.